Оппозиция не исключает формирования альтернативной власти за пределами Белоруссия.

Павел Латушко не исключил создания "правительства" Белоруссии за рубежом. По словам политика, покинувшего республику из-за угрозы преследования со стороны властей, за пределами Белоруссии может сформироваться альтернативное "правительство". Об этом спикер сообщил во время онлайн-выступления перед участниками Всемирного конгресса белорусов.

Кто знает, может, в перспективе будет принято решение о создании правительства за пределами нашей страны, которое будет и издавать соответствующие документы для граждан Беларуси за границей? Павел Латушко, белорусский оппозиционер

Политик выразил надежду, что до этого ситуация не дойдет, а власть в Минске удастся сменить раньше. Однако Латушко находит целесообразным предложения создавать за границей информационные пункты, являющиеся прообразом посольств. Там будут размещены структуры, которые представляют "альтернативную" власть.

Белорусская оппозиция не собирается "рвать на куски" Лукашенко.

Фото: Pixabay.com

