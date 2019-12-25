Белорусская оппозиция не собирается "рвать на куски" Лукашенко

В случае смены власти к ней придут люди, которые будут строго соблюдать законодательство.

Белорусская оппозиция не собирается "рвать на куски" Александра Лукашенко. С заявлением выступил член президиума Координационного совета оппозиции республики Павел Латушко.

По его словам, противники нынешнего режима не ставят своей целью тотальную люстрацию.

Никто не собирается рвать на куски Александра Лукашенко. Павел Латушко, член Координационного совета оппозиции

Он отметил, что в случае смены власти к ней придут люди, которые будут строго соблюдать законодательство Белоруссии, "которое является общим согласием всего общества на то, чтобы они определяли развитие этого общества".

Ранее петербуржцев, вышедших на митинг в поддержку Беларуси, оштрафовали.

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