Петербуржцев, вышедших на митинг в поддержку Беларуси, оштрафовали

Молодые люди заплатят штраф в размере 10 тысяч рублей.

В августе этого года на набережную Канала Грибоедова с баннерами в виде флага республики Беларусь и файерами вышла группа петербуржцев "с целью публичного выражения своего мнения и формирования мнения окружающих по поводу актуальных проблем общественно-политического характера", сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Задержанная петербурженка пояснила, что проходила по Невскому проспекту, где заметила знакомых, они предложили поучаствовать в акции в поддержку Белоруссии. Девушке выдали файер. Уточняется, что акцию проводили, чтобы сделать фото и выложить их в Telegram.

В сентябре девушку задержали и составили административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Вину петербурженка не признала и отметила, что с законом, который регламентирует порядок проведения таких мероприятий, не знакома.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Ранее мы писали, что суд в Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA экстремистским.

Фото: Pixabay.com