По петербургским рекам и каналам прошла акция солидарности с Минском

Участники акции проплыли с бело-красно-белыми флагами.

В центре Петербурга прошла акция солидарности с протестующими в Белоруссии, сообщил телеграм-канал Nexta в воскресенье, 4 октября.

Участники проплыли по рекам и каналам Северной столицы с бело-красно-белыми флагами. А накануне в Петербурге прошла традиционная акция у консульства Белоруссии. На одиночный пикет также пришел мужчина, побывавший в Окрестина, он рассказал о пытках в изоляторах. В парке 300-летия представители белорусской диаспоры провели акцию "Забег правды".

Акции протеста не прекращаются в Беларуси с 9 августа.

Ранее мы писали, что МИД Белоруссии обвинил соседние государства в попытке ввергнуть страну в хаос.

Видео: telegram-канал Nexta