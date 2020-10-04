По петербургским рекам и каналам прошла акция солидарности с Минском

В центре Петербурга прошла акция солидарности с протестующими в Белоруссии, сообщил телеграм-канал Nexta в воскресенье, 4 октября.
Участники проплыли по рекам и каналам Северной столицы с бело-красно-белыми флагами. А накануне в Петербурге прошла традиционная акция у консульства Белоруссии. На одиночный пикет также пришел мужчина, побывавший в Окрестина, он рассказал о пытках в изоляторах. В парке 300-летия представители белорусской диаспоры провели акцию "Забег правды".
Акции протеста не прекращаются в Беларуси с 9 августа.
Ранее мы писали, что МИД Белоруссии обвинил соседние государства в попытке ввергнуть страну в хаос.
Видео: telegram-канал Nexta
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