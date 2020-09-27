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МИД Белоруссии обвинил соседние государства в попытке ввергнуть страну в хаос

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Макей считает, что западным государствам выгодно отбросить назад развитие республики.

МИД Белоруссии Владимир Макей обвинил соседние государства в попытке ввергнуть страну в хаос. Об этом он заявил, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

По мнению МИДа Белоруссии сначала им навязывали цветную революцию. Теперь Запад хочет подорвать государственный строй.

Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Беларуси и её благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад.

- Владимир Макей, МИД Белоруссии

Макей попросил соседние государства "проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность". Министр уточнил, что санкции или вмешательство во внутренние дела республики будут иметь обратный эффект абсолютно для всех.

Ранее мы сообщили, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении.

Видео: Youtube/Mission of Belarus to the UN Мiсiя Беларусi пры ААН

 
Теги: белоруссия, владимир макей, мид белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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