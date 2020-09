МИД Белоруссии обвинил соседние государства в попытке ввергнуть страну в хаос

Макей считает, что западным государствам выгодно отбросить назад развитие республики.

МИД Белоруссии Владимир Макей обвинил соседние государства в попытке ввергнуть страну в хаос. Об этом он заявил, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

По мнению МИДа Белоруссии сначала им навязывали цветную революцию. Теперь Запад хочет подорвать государственный строй.

Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Беларуси и её благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад. - Владимир Макей, МИД Белоруссии

Макей попросил соседние государства "проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность". Министр уточнил, что санкции или вмешательство во внутренние дела республики будут иметь обратный эффект абсолютно для всех.

Видео: Youtube/Mission of Belarus to the UN Мiсiя Беларусi пры ААН