У отделения посольства Белоруссии в Петербурге началась акция солидарности с протестующими в республике

Участники поют песни и раздают ягоды.

У отделения посольства Белоруссии в Петербурге, расположенном на улице Бонч-Бруевича, днем 19 сентября началась акция солидарности с гражданами республики.

Как передает корреспондент Piter.tv, у дверей дипмиссии собралось около полусотни человек. Участники поют песни и раздают ягоды друг другу. У собравшихся также есть возможность встать в цепь солидарности и написать письмо политзаключенным.

Ранее мы сообщали о том, что в Минске начался оппозиционный "женский" митинг. Участницы шествия собираются около Комаровского рынка в столице Белоруссии. Эта точка является традиционной для сбора.

Часть граждан Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, на которых с объявленными почти 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко. На улицы городов республики проходят протестные акции, встречая противодействие со стороны местных правоохранительных органов.

Фото, видео: Piter.tv / Яна Кожага