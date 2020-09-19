В Минске начался оппозиционный женский митинг

На улицы вышли сотни протестующих.

В Минске начался несанкционированный оппозиционный женский митинг. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". Участницы шествия собираются около Комаровского рынка в столице Белоруссии. Эта точка является традиционной для сбора.

На данный момент известно, что одной из участниц акции стала известная активистка Нина Багинская. Она пришла с бело-красно-белым флагом, который является одним из символов оппозиции. К 15: 30 количество участников митинга достигло несколько сотен человек. Многие демонстранты имеют блестящие детали в одежде или яркий макияж. Такие детали, по мнению женщин, должна привлечь внимание к требованиям.

По сообщению журналистов, на соседней улице замечены полицейские автозаки. На данный момент оперативники не вмешиваются в митинг. Ранее майор милиции подошел с группе иностранных представителей СМИ. Их предупредили о том, что следует держаться на безопасном расстоянии от толпы.

В Минске сожгли машину сотрудника государственного СМИ.

Видео: Telegram / TUT.BY новости