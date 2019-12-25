Роман Руд рассказал историю о том, как стал жертвой "мирных протестующих".

В Минске сожгли машину сотрудника государственного СМИ. Об этом сообщил журналист по имени Роман Рудь в собственном аккаунте на Facebook. Пострадавший отметил, что является редактором издания "СБ.Беларусь сегодня". Преступление против его транспортного средства произошло 14 сентября.

К вопросу о белых и пушистых "мирных протестующих". За то, что я имею гражданскую позицию, отличную от их точки зрения, сожгли мою машину Роман Рудь, белорусский журналист

Редактор отметил, что неизвестные злоумышленники опубликовали в социальных сетях снимок его автомобиля, включая номера, а также указали точный адрес, где легковушка припаркована. После того, как на улице стемнело, преступники облили транспортное средство бензином и подожгли.

Рудь считает, что протестующим удалось добиться двух вещей. Во-первых, его дочь не может спокойно уснуть ночами, а во-вторых, он убедился в том, что не существует никаких мирных митингующих.

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