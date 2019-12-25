Арест Марии Колесниковой продлили до 8 ноября

После 8 ноября арест может быть продлён.

Арест члену президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой продлили до 8 ноября, так как ей предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти. Об этом рассказала её адвокат Людмила Казак.

Соответственно, со стражей ничего не изменится, пока не будет рассмотрена жалоба защиты в суде. Людмила Казак, адвокат Марии Колесниквой

Колесникову поместили под стражу 8 сентября. Задержали её за день до этого сотрудники погранкомитета. Незадолго до появления на границе Колесникову в Минске задержали неизвестные.

Казак отметила, что после 8 ноября арест может быть продлён.

Ранее мы писали, что 10 сентябре в Минске прошёл допрос Марии Колесниковой в СИЗО.