  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Арест Марии Колесниковой продлили до 8 ноября
Сегодня, 14:38
92
matveyvn

Арест Марии Колесниковой продлили до 8 ноября

0 0

После 8 ноября арест может быть продлён.

Арест члену президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой продлили до 8 ноября, так как ей предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти. Об этом рассказала её адвокат Людмила Казак.

Соответственно, со стражей ничего не изменится, пока не будет рассмотрена жалоба защиты в суде.

Людмила Казак, адвокат Марии Колесниквой

Колесникову поместили под стражу 8 сентября. Задержали её за день до этого сотрудники погранкомитета. Незадолго до появления на границе Колесникову в Минске задержали неизвестные.

Казак отметила, что после 8 ноября арест может быть продлён.

Ранее мы писали, что 10 сентябре в Минске прошёл допрос Марии Колесниковой в СИЗО.

Теги: арест, мария колесникова, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии