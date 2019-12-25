В Минске начался допрос Марии Колесниковой в СИЗО

Марию Колесникову подозревают по делу о призывах к захвату власти. Ее поместили под стражу.

В Минске начался допрос члена президиума Координационного совета (КС) безопасности оппозиции Марии Колесниковой в СИЗО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу экс-президента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Допрос начался в 10:00 мск. Во вторник, 8 сентября, Мария Колесникова была задержана правоохранительными органами при незаконном пересечении границы с Украиной. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что оппозиционерка проходила погранконтроль вместе со своими соратниками Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым. Позднее СК Белоруссии сообщил о задержании Колесниковой по делу о призывах к захвату власти.

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