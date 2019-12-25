Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что администрация Трампа решила противостоять въезду в страну студентов и ученых, связанных с Народно-освободительной армией Китая.

США отозвали визы более 1 тыс. граждан из Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Граждане, чьи визы были аннулированы, подпадали под действие президентской прокламации.

Мы продолжаем приветствовать преследующих правомерные цели студентов и ученых из Китая, которые не продвигают идеи Коммунистической партии Китая по установлению военного превосходства. - внешнеполитическое ведомство США

По мнению министра внутренней безопасности Чеда Вулфа, Китай представляет опасность для США. Вулф подчеркнул, что тактика граждан КНР может быть губительной. Она всегда причиняет вред американским рабочим и экономике. Министерство образования КНР выразило протест из-за этих ограничений со стороны Вашингтона.

Ранее мы сообщили, что полиция Берлина прокомментировала данные об усилении охраны Навального.