США отозвали визы более 1 тыс. граждан из Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.
Граждане, чьи визы были аннулированы, подпадали под действие президентской прокламации.
Мы продолжаем приветствовать преследующих правомерные цели студентов и ученых из Китая, которые не продвигают идеи Коммунистической партии Китая по установлению военного превосходства.
- внешнеполитическое ведомство США
По мнению министра внутренней безопасности Чеда Вулфа, Китай представляет опасность для США. Вулф подчеркнул, что тактика граждан КНР может быть губительной. Она всегда причиняет вред американским рабочим и экономике. Министерство образования КНР выразило протест из-за этих ограничений со стороны Вашингтона.
Ранее мы сообщили, что полиция Берлина прокомментировала данные об усилении охраны Навального.
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