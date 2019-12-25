Полиция Берлина прокомментировала данные об усилении охраны Навального

Правоохранители отметили, что не знают, откуда у издания Spiegel появились данные об усилении мер безопасности у палаты российского политика.

Полиция Берлина прокомментировала данные об усилении охраны в отношении блогера Алексея Навального. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне издание со ссылкой на собственные данные сообщило, что правоохранители Берлина увеличили число сотрудников, охраняющих Алексея Навального в клинике Charite. По данным сми, они опасаются нового нападения на политика, который только что пришел в себя.

Не знаем, откуда у Spiegel эти данные. Меры безопасности мы не комментируем принципиально. - полиция Берлина

Напомним, правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Представители Кремля отметили, что Берлин не информировал их о своих выводах. МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по сложившейся ситуации.

Ранее мы сообщили, что в Челябинске неизвестные напали на координатора штаба Навального.