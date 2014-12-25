Львова-Белова оценила идею досмотра школьников охранниками ЧОП

По ее мнению, безопасность детей должна быть приоритетом, но механизмы требуют тщательной проработки.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова прокомментировала инициативу о наделении сотрудников частных охранных предприятий правом досматривать школьников. Своим мнением она поделилась в ответ на обсуждения, которые ранее проходили в петербургском Заксобрании.

Омбудсмен назвала эту тему пока слишком абстрактной из-за отсутствия конкретных деталей. Непонятно, каким именно образом будет проводиться процедура и кто именно ее станет осуществлять. Пока дискуссия находится на самой ранней стадии, поэтому давать развернутые комментарии сложно.

При этом Львова-Белова подчеркнула, что введение дополнительных мер безопасности в школах допустимо. Главное — подойти к этому вопросу грамотно, чтобы не ущемлять права несовершеннолетних и не создавать неблагоприятную психологическую атмосферу. Однако ключевым приоритетом остается защита жизни и здоровья детей в стенах учебных заведений. По мнению детского омбудсмена, родители, чьи дети пострадали в результате трагических инцидентов, наверняка поддержали бы любые эффективные меры предосторожности.

