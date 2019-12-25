  1. Главная
В школах России сократят количество контрольных работ
Контрольные работы займут не более 10% учебного времени по каждому предмету.

В школах России с 1 сентября сократят количество контрольных работ. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

По ее словам, контрольные работы займут не более 10% учебного времени по каждому предмету. В новых правилах отмечается, что школьники будут выполнять контрольные работы в течение одного или двух уроков. Длительной практической работы, не представляющей собой форму контроля, будет составлять один урок.

