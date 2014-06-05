В РФ предложили вернуть бесплатные продленки во все школы

Взимание платы с родителей за подобные услуги будет запрещено.

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером фракции в нижней палате российского парламента Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение Государственной думы законопроект, обязывающий органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивать бесплатную работу продленок в школах с 1 по 9 классы. Соответствующий документ пресс-служба политиков распространила по СМИ. В тексте инициативы говорится об изменениях в статью 66 федерального закона "Об образовании в РФ". Политики предлагают обязать федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления формировать условия для функционирования бесплатных продленок в государственных и муниципальных школах, в которых выступают учредителями. Дополнительно депутаты надеются установить, что расходы на организацию присмотра и ухода за детьми в рамках продленки будут финансироваться исключительно за счет денежных средств из соответствующего бюджета. Взимание платы с родителей за подобные услуги будет запрещено.

Мы считаем, что группы продленного дня должны восстановиться в привычном для наших людей виде - то есть быть везде и бесплатно. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Леонид Слуцкий заметил, что действующее в России законодательство сейчас разрешает школам организовывать продленки, однако не обязывает учредителей образовательных учреждений "обеспечивать их надлежащими средствами".

