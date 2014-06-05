В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде для школьников

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить школьникам право бесплатного пользования городским транспортом, за исключением такси и маршрутного такси. Соответствующий документ пресс-служба политиков распространила по СМИ. Авторами стали лидер партии, глава фракции Сергей Миронов и первый заместитель председателя профильного комитета по контролю Дмитрий Гусев. Лидер партии обратил внимание на то, что, согласно анализу операций по банковским картам, во всех регионах страны средний чек за проезд на общественном транспорте за l квартал 2025 года составляет 50 рублей.

Исходя из этой цифры, можно посчитать, что проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в две с лишним тысячи рублей ежемесячно. Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше. А ведь ребятам надо еще ездить на кружки и секции, в гости, да мало ли еще куда. И уже набегает немалая сумма. Мы считаем, что нужно освободить семейный бюджет от этих трат, а заодно прекратить извечное противоборство между контролерами и юными "зайцами". Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Дмитрий Гусевпривел в пример российскую столицу, в которой школьникам, начиная с пятого класса, уже предоставляется право на льготную оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси. Парламентарий добавил, что стоимость льготного квартального проездного составляет 1 245 рублей. Сделать такой проездной полностью бесплатным власти могут в максимально быстрые сроки. В результате годовая экономия для семьи составит несколько тысяч рублей на одного ребенка, что позволит многим гражданам лучше собрать детей в школу. Для многодетных семей сумма экономии будет составлять 15 тысяч рублей и выше.

Фото: Piter.tv