В Госдуме предупредили о штрафах за рекламу на фасадах домов

Размещение несогласованной рекламы на фасадах многоквартирных жилых зданий наказывается в России штрафом до 2,5 тысяч рублей, а самовольное нанесение на дома граффити - до пяти тысяч рублей. Соответствующие данные из административного кодекса страны (КоАП) журналистам информационного агентства "РИА Новости" привел первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Владимир Кошелев. Парламентарий уточнил, что за незаконное размещение рекламы на фасадах МКД без согласия собственников можно получить штраф до 500 тысяч рублей для компаний-нарушителей и до 15 тысяч для должностных лиц.

Художественная роспись без разрешения считается самовольным изменением фасада и наказывается штрафами до 5 тысяч рублей для "художников", до 100 тысяч для организаций, если они спонсируют такое "творчество". Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Политик заметил, что фасады представляют из себя часть общего имущества собственников квартир в МКД. В связи с этом их использование должно быть согласовано на общем собрании жильцов. Дополнительно в целях размещения рекламы важно получить разрешение от местных властей. Владимир Кошелев указал, что получение штрафов за такие нарушения "только полбеды", так как злоумышленника правоохранительные структуры могут обязать восстановить фасад за свой счет.

