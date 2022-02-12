В Госдуме заявили, что без мигрантов доставка станет роскошью

По словам депутата, в случае запрета издержки лягут на плечи потребителей.

Член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и кадрам Гарри Мурадян заявил, что без мигрантов доставка в России станет роскошью. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По мнению депутата, запрет мигрантам по всей стране работать курьерами в службах доставки плохо скажется на отрасли. Он подчеркнул, что издержки лягут на плечи потребителей. Мурадян уточнил, что местные жители неохотно идут работать в доставку, потому что не готовы работать по 12 часов в любую погоду. Депутат добавил, что сама по себе работа курьера очень тяжелая, несмотря на хорошую оплату.

Фото: Piter.tv