Спасатель объяснил, как не отравиться во время пеплопада на Камчатке

Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин объяснил, как не отравиться во время пеплопада на Камчатке. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт высказался об ожидаемом пеплопаде в регионе после того, как Ключевская сопка выбросила пепел. По его словам, не стоит без нужды выходить на улицу, а при необходимости можно закрыть лицо маской. Щетинин добавил, что необходимо мыть всю еду и следить за бытовой техникой. Спасатель порекомендовал избегать всяческого проникновения пепла в пищу, на кожу и в воду.

Фото: pxhere.com