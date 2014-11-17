Светлана Бессараб рассказала о восстановлении справедливости для пенсионеров России.

В Госдуме поддержали восстановление пропущенной индексации пенсии.Соответствующее заявление в комментарии журналистам телеканала "360.ru" сделала депутат Государственной думы страны Светлана Бессараб. Парламентарий указала, что законодательная власть работает над восстановлением справедливости, когда повышает пенсию для граждан.

Обязательно нужно восстановить пропущенную индексацию для пенсионеров из того, что реально. При выходе на пенсию они восстанавливают тот индекс выплат, который был бы в случае проведения постоянной индексации. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Политик заметила, что на сегодняшний день, к сожалению, повышенный размер пенсий за пропущенный период не восстанавливается, а в федеральном бюджете не заложено денежных средств на такие расходы. При этом в стране проживает порядка 43 миллионов пенсионеров, из которых восемь миллионов - работающие люди. Светлана Бессараб добавила, что размер пенсионных выплат растет. На текущий момент прибавка составила от четырех до десяти тысяч рублей. В Госдуме сообщили, что полное восстановление обеспечить будет "объективно сложно".

Фото: Piter.tv