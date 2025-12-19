Полиция перекрыла периметр у Эрмитажа на время работы Владимира Путина

Дворцовую площадь в Петербурге оградили и усилили охрану из-за визита Путина.

В центре Санкт-Петербурга 26 января введены дополнительные меры безопасности в связи с рабочим визитом президента России Владимира Путина. Об этом сообщила "Фонтанка".

Временные ограждения установили вокруг Дворцовой площади и на Дворцовой набережной. Полиция взяла под охрану весь периметр в районе Эрмитажа. Ограничения действуют в течение дня. Усиление мер безопасности связано с рабочим графиком главы государства в Северной столице. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин работает в Санкт-Петербурге 26 и 27 января.

В понедельник запланированы переговоры президента с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Встреча пройдет в здании Эрмитажа. Также в этот день Владимир Путин проведет отдельные рабочие встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Во вторник, 27 января, программа визита будет посвящена памятным мероприятиям по случаю годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент примет участие в официальных церемониях.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе с 28 января ограничат и перекроют движение.

Фото: Piter.TV