Путин прибыл в Петербург. Пробки образовались в центре и на Петроградке

Президент России Владимир Путин прибыл в Петербург 26 января на два дня для участия в мероприятиях, которые посвящены снятию блокады Ленинграда. Кроме того, глава государства встретится с губернатором Александром Бегловым, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", частично стоит центр Северной столицы: затор наблюдается на Садовой улице, Невском проспекте и Вознесенской набережной. Небольшие пробки зафиксированы в Петроградском районе на Большой Пушкарской и Введенской улицах, а также на улице Профессора Попова.
Скриншот: "Яндекс.Карты"
Помимо этого, утром движение перекрывали по Троицкому мосту, Дворцовой набережной и участку Адмиралтейского проезда.
Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе с 28 января ограничат и перекроют движение.
Главное фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
