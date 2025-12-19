  1. Главная
Путин прибыл в Петербург. Пробки образовались в центре и на Петроградке
Сегодня, 11:47
57
Затор наблюдается на Садовой улице, Невском проспекте и Вознесенской набережной.

Президент России Владимир Путин прибыл в Петербург 26 января на два дня для участия в мероприятиях, которые посвящены снятию блокады Ленинграда. Кроме того, глава государства встретится с губернатором Александром Бегловым, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

По данным сервиса "Яндекс.Карты", частично стоит центр Северной столицы: затор наблюдается на Садовой улице, Невском проспекте и Вознесенской набережной. Небольшие пробки зафиксированы в Петроградском районе на Большой Пушкарской и Введенской улицах, а также на улице Профессора Попова. 

Скриншот: "Яндекс.Карты" 

Помимо этого, утром движение перекрывали по Троицкому мосту, Дворцовой набережной и участку Адмиралтейского проезда. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе с 28 января ограничат и перекроют движение. 

Главное фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

