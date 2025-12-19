Движение по Троицкому мосту и Дворцовой набережной перекрыли 26 января

Ограничения привели к возникновению пробок.

Утром 26 января в центральной части Петербурга временно прекратилось движение автотранспорта по Троицкому мосту, Дворцовой набережной и частичному участку Адмиралтейского проезда, согласно данным сервиса "Яндекс.Карты".

Ограничения привели к возникновению пробок. Наиболее загруженными оказались Каменноостровский проспект, Кронверкская набережная и улица Куйбышева, окрашенные сервисом навигации в красный оттенок, сигнализирующий о значительных затруднениях.

До сих пор официальных сообщений о причинах ограничения транспортного потока не поступало.

На следующий день, 27 января, Северная столица готовится отметить важную дату – 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Традиционно ожидается приезд главы государства Владимира Путина, хотя официальная информация о его участии пока не подтверждена.

Ранее Бельский назвал неизбежным платный въезд в центр Петербурга.

Скриншот: Яндекс.карты

