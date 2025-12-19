В Приморском районе с 28 января ограничат и перекроют движение

Планируются работы по прокладке водопроводной сети.

В Приморском районе вводятся дорожные ограничения с 28 января, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Планируются работы по прокладке водопроводной сети, поэтому до 1 февраля перекроют проезд на Заусадебной улице от Серафимовского переулка до Полевой Сабировской улицы. Затруднится движение на перекрестке Заусадебной улицы и Полевой Сабировской улицы.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ

Фото: ГАТИ Петербурга