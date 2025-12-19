  1. Главная
В Приморском районе с 28 января ограничат и перекроют движение
Сегодня, 10:59
Планируются работы по прокладке водопроводной сети.

В Приморском районе вводятся дорожные ограничения с 28 января, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

Планируются работы по прокладке водопроводной сети, поэтому до 1 февраля перекроют проезд на Заусадебной улице от Серафимовского переулка до Полевой Сабировской улицы. Затруднится движение на перекрестке Заусадебной улицы и Полевой Сабировской улицы. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Пресс-служба ГАТИ  

Ранее мы рассказывали о том, что в Адмиралтейском и Приморском районах с 25 января ввели дорожные ограничения. 

Фото: ГАТИ Петербурга

