В Адмиралтейском и Приморском районах с 25 января вводятся дорожные ограничения

Пройдут работы по размещению временного ограждения и реконструкции инженерных сетей.

С 25 и 26 января в двух районах Петербурга ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Адмиралтейском районе с 25 января по 14 июня 2027 года пройдут работы по размещению временного ограждения, поэтому проезд затруднится по Бронницкой улице около пересечения с Загородным проспектом.

Фото: ГАТИ

А в Приморском районе с 26 января до 13 августа в связи с реконструкцией инженерных сетей ограничат движение по набережной Черной речки от Школьной улицы до улицы Савушкина, включая перекресток с улицей Савушкина.

Фото: пресс-служба ГАТИ

Фото: pxhere