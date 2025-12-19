В Адмиралтейском и Приморском районах с 25 января вводятся дорожные ограничения

С 25 и 26 января в двух районах Петербурга ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.
В Адмиралтейском районе с 25 января по 14 июня 2027 года пройдут работы по размещению временного ограждения, поэтому проезд затруднится по Бронницкой улице около пересечения с Загородным проспектом.
Фото: ГАТИ
А в Приморском районе с 26 января до 13 августа в связи с реконструкцией инженерных сетей ограничат движение по набережной Черной речки от Школьной улицы до улицы Савушкина, включая перекресток с улицей Савушкина.
Фото: пресс-служба ГАТИ
Ранее на Piter.TV: с 22 января движение ограничат в Колпино и во Фрунзенском районе.
Фото: pxhere
