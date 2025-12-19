  1. Главная
В Адмиралтейском и Приморском районах с 25 января вводятся дорожные ограничения
Сегодня, 11:04
Пройдут работы по размещению временного ограждения и реконструкции инженерных сетей.

С 25 и 26 января в двух районах Петербурга ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

В Адмиралтейском районе с 25 января по 14 июня 2027 года пройдут работы по размещению временного ограждения, поэтому проезд затруднится по Бронницкой улице около пересечения с Загородным проспектом. 

Фото: ГАТИ 

А в Приморском районе с 26 января до 13 августа в связи с реконструкцией инженерных сетей ограничат движение по набережной Черной речки от Школьной улицы до улицы Савушкина, включая перекресток с улицей Савушкина. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: с 22 января движение ограничат в Колпино и во Фрунзенском районе. 

Фото: pxhere 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

