С 22 января движение будет ограничено в Колпино и во Фрунзенском районе
Сегодня, 10:58
128
На участках планируются дорожные работы.

С 22 января в двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В Колпинском районе до 7 апреля пройдут работы по реконструкции газопровода, поэтому проезд перекроют по Колпинской улице от Сосновой улицы до Загородной улицы, а ограничат – по Загородной улице от улицы Труда до Колпинской улицы, включая перекресток с Колпинской улицей. 

Во Фрунзенском районе с 22 по 23 января и с 23 января до 17 июля планируется размещение временных ограждений, из-за чего движение затруднится по Южному шоссе от Агатова переулка до Сортировочной-Московской улицы. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 19 января в двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

