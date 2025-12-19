С 22 января движение будет ограничено в Колпино и во Фрунзенском районе

На участках планируются дорожные работы.

С 22 января в двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Колпинском районе до 7 апреля пройдут работы по реконструкции газопровода, поэтому проезд перекроют по Колпинской улице от Сосновой улицы до Загородной улицы, а ограничат – по Загородной улице от улицы Труда до Колпинской улицы, включая перекресток с Колпинской улицей.

Во Фрунзенском районе с 22 по 23 января и с 23 января до 17 июля планируется размещение временных ограждений, из-за чего движение затруднится по Южному шоссе от Агатова переулка до Сортировочной-Московской улицы.

Фото: пресс-служба ГАТИ