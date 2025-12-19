С 19 января в двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения

Речь идет о Пушкинском и Центральном районах.

В двух районах Петербурга с 19 и 20 января ограничат движение, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Пушкинском районе с 20 января по 19 декабря пройдут работы по размещению временных ограждений, поэтому проезд перекроют по Северской улице в Шушарах от Торопецкой улицы до Колпинского шоссе, включая перекресток с Ростовской улицей.

А в Центральном районе с 19 января до 9 марта в связи со строительством газопровода ограничивается движение по Синопской набережной от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина.

