С 19 января в двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения
Сегодня, 13:07
С 19 января в двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения

Речь идет о Пушкинском и Центральном районах.

В двух районах Петербурга с 19 и 20 января ограничат движение, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

В Пушкинском районе с 20 января по 19 декабря пройдут работы по размещению временных ограждений, поэтому проезд перекроют по Северской улице в Шушарах от Торопецкой улицы до Колпинского шоссе, включая перекресток с Ростовской улицей.

Фото: ГАТИ

А в Центральном районе с 19 января до 9 марта в связи со строительством газопровода ограничивается движение по Синопской набережной от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: движение на съездах ЗСД ограничат в связи с дорожными работами. 

Главное фото: pxhere 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

