Движение на съездах ЗСД ограничат в связи с дорожными работами

В связи с проведением ремонтных работ на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге с 19 по 24 января будет ограничиваться транспортное движение на ряде выездов и въездов.

Планируются временные перекрытия конкретных участков магистрали и съездов следующим образом:

Вечером 19 января с 22:00 до раннего утра следующего дня (06:00) закрывается съезд с улицы Автомобильной на ЗСД в северном направлении. Далее, ночью с 20 на 21 января и повторно с 23 на 24 января с 22:00 до 06:00 прекращён доступ на ЗСД с Ленинского проспекта, направленного на север.

С 17 января изменились тарифы для транспондеров на ЗСД в Петербурге. Изменения касаются только проезда с использованием транспондеров. Тарифы для оплаты наличными или банковской картой непосредственно на пунктах взимания платы остаются прежними. Пользователям, у которых подключено автоматическое продление тарифных опций и автопополнение счёта, рекомендовано проверить настройки сумм пополнения. При недостаточном балансе автопродление опции может не состояться.

Фото: Piter.TV