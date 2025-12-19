С 17 января изменятся тарифы для транспондеров на ЗСД в Петербурге

Пользователям транспондеров необходимо проверить настройки автопополнения счета.

С 17 января 2026 года вступают в силу изменения тарифов для владельцев транспондеров на платной автомагистрали Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, а также меняется стоимость тарифных опций и услуг по аренде устройств.

Изменения касаются только проезда с использованием транспондеров. Тарифы для оплаты наличными или банковской картой непосредственно на пунктах взимания платы остаются прежними. Пользователям, у которых подключено автоматическое продление тарифных опций и автопополнение счёта, рекомендовано проверить настройки сумм пополнения. При недостаточном балансе автопродление опции может не состояться.

Также водителям советуют контролировать остаток средств на лицевом счёте транспондера. Это необходимо для беспрепятственного проезда через пункты взимания платы. Изменения вступят в силу с 00 часов 00 минут 17 января. Стоимость самой продажи и аренды транспондеров также подлежит корректировке. Актуальные цены необходимо уточнять на официальных ресурсах оператора магистрали.

Ранее стало известно, что эксплуатационная техника ЗСД прошла более 200 тыс. км за новогодние праздники.

Фото: Piter.TV