Эксплуатационная техника ЗСД прошла более 200 тыс. км за новогодние праздники

За это время для борьбы с гололёдом и созданием нормального покрытия на трассе использовалось около 3 тыс. тонн противогололёдных смесей и песка.

Начало 2026 года оказалось весьма напряжённым для эксплуатационных подразделений Западного скоростного диаметра (ЗСД) из-за неблагоприятных погодных условий. Первые десять дней января принесли значительное количество осадков — около 40 сантиметров снега, что потребовало постоянного вмешательства специальных бригад.

Каждый день праздничный и выходной периоды проходили в режиме усиленной эксплуатации оборудования: на линии постоянно находились около 40 мощных транспортных средств, включавших специализированные дорожные машины, способные одновременно проводить противогололёдную обработку покрытий и удалять снег, используя плуги и щётки. Дополнительно задействовались погрузчики, необходимые для загрузки снежной массы, собранной вдоль ограждений трассы, в грузовики для транспортировки на специальные плавильные площадки.

Дополнительно использовалась мелкая специализированная техника, необходимая для обработки платёжных терминалов, участков пешеходных путей, зон безопасности и прочих второстепенных пространств. Рабочие вручную занимались регулярной чисткой важных компонентов инфраструктуры, таких как отражающие элементы ограждений, дорожные знаки и разметка. Ежедневно техника преодолевала в среднем около 500 км пути, пройдя за указанный период более 200 тысяч километров. За это время для борьбы с гололёдом и созданием нормального покрытия на трассе использовалось около 3 тыс. тонн противогололёдных смесей и песка.

Всего с магистральных трасс убрано около 17 тысяч кубических метров снега. Работы по очистке ведутся преимущественно ночью, минимизируя неудобства для автомобилистов и сохраняя безопасность рабочих процессов.

Управление ЗСД подчеркивает, что за отмеченный период не было зафиксировано ни одного серьёзного дорожно-транспортного происшествия, связанного с состоянием полотна дороги. Пользователей дороги призывают соблюдать особую внимательность, учитывая погоду и рекомендации, отображаемые на информационных знаках и табло.

Кроме того, администрация обращается ко всем участникам движения с просьбой проявлять терпение и понимать необходимость использования колонны уборочной техники, движущейся плотно друг за другом для эффективной очистки многоканальной трассы. Попытки объезда или внедрения в строй специальной техники потенциально опасны и могут создать угрозу для всех участников движения.

Специально созданный видеоролик наглядно иллюстрирует последствия попыток несанкционированного проникновения в колону уборочной техники и нарушения рекомендованного режима передвижения.

Ранее мы сообщили о том, что цены на проезд по транспондеру на ЗСД повысят с 17 января.

Фото: Piter.TV