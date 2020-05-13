Цены на проезд по транспондеру на ЗСД повысят с 17 января

Арендовать устройство теперь придётся за 300 рублей в месяц.

Со второй половины января автомобилисты из Петербурга столкнутся с увеличением тарифов на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) при использовании транспондеров. Повышены будут не только сами расценки проезда, но и стоимость приобретения самих устройств-транспондеров. Новшества вступят в силу с момента наступления полуночи 17 января 2026 года, говорится в сообщении пресс-службы компании "Магистраль Северной столицы".

Цена транспондера самой распространённой модели "Стандарт" поднимется до 3500 рублей, версия "Плюс", включающая дополнительное крепление и удлинённую гарантию, обойдётся пользователям в 3800 рублей. Арендовать устройство теперь придётся за 300 рублей в месяц.

Однако стоить отметить, что стоимость ряда маршрутов остаётся прежней. Впервые с 2024 года руководство ЗСД скорректировало стоимость тарифных пакетов. Более детальные сведения о базовом уровне тарифов с применением транспондера, действительных с 17 января, размещены на официальном сайте организации в специальном разделе "Официальное опубликование".

