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В Челябинске неизвестные напали на координатора штаба Навального
Сегодня, 10:28
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В Челябинске неизвестные напали на координатора штаба Навального

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Штаб сообщил о нападении на координатора Алексея Барабошкина.

В Челябинске неизвестные напали на координатора штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону.

Правоохранительные органы организовали проверку по факту избиения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В органах полиции из медучреждения сообщили о поступлении гражданина. По данному факту проводится проверка.

- пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинску

Об инциденте стало известно ночью 10 сентября. Представитель штаба на своей странице в Twitter сообщил, что на Барабошкина напали неизвестные. Деньги и телефон остались при нем. Из травмпункта его отвезли в ОКБ №3 с подозрением на перелом костей свода черепа и сотрясением мозга. 

Ранее мы сообщили, что на Сахалине девушка погибла после селфи на фоне волн.

Фото: Twitter / штаб Навального в Челябинске 

Теги: нападение на барабошкина, штаб навального в челябинске
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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