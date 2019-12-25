В Челябинске неизвестные напали на координатора штаба Навального

В Челябинске неизвестные напали на координатора штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону.
Правоохранительные органы организовали проверку по факту избиения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В органах полиции из медучреждения сообщили о поступлении гражданина. По данному факту проводится проверка.
- пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинску
Об инциденте стало известно ночью 10 сентября. Представитель штаба на своей странице в Twitter сообщил, что на Барабошкина напали неизвестные. Деньги и телефон остались при нем. Из травмпункта его отвезли в ОКБ №3 с подозрением на перелом костей свода черепа и сотрясением мозга.
Ранее мы сообщили, что на Сахалине девушка погибла после селфи на фоне волн.
Фото: Twitter / штаб Навального в Челябинске
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