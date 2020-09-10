На Сахалине девушка погибла после селфи на фоне волн

Россиянку пытались спасти, но волна высотой несколько метров унесла её с собой.

На Сахалине 16-летняя девушка погибла после селфи на фоне волн. Об этом сообщает "Сахалин.Инфо".

Инцидент произошел в городе Холмск. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что очевидцы пытаются спасти девушку, но им препятствуют высокие волны. Россиянку уносит в море. Спустя некоторое время на место прибывают спасатели. Они достают девушку из воды, но реанимировать её не удается. Потерпевшая скончалась, не приходя в сознание.

Очевидцы рассказали, что девушка стояла на пирсе в кругу друзей и пыталась сделать селфи на фоне огромных волн. В какой-то момент волна накрыла берег и унесла девушку за собой.

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Видео: YouTube / АСТВ - оперативные новости Сахалина