На Сахалине девушка погибла после селфи на фоне волн

На Сахалине 16-летняя девушка погибла после селфи на фоне волн. Об этом сообщает "Сахалин.Инфо".
Инцидент произошел в городе Холмск. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что очевидцы пытаются спасти девушку, но им препятствуют высокие волны. Россиянку уносит в море. Спустя некоторое время на место прибывают спасатели. Они достают девушку из воды, но реанимировать её не удается. Потерпевшая скончалась, не приходя в сознание.
Очевидцы рассказали, что девушка стояла на пирсе в кругу друзей и пыталась сделать селфи на фоне огромных волн. В какой-то момент волна накрыла берег и унесла девушку за собой.
Ранее мы сообщили, что в Мали боевики убили троих военнослужащих.
Видео: YouTube / АСТВ - оперативные новости Сахалина
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все