Трагедия произошла в непосредственной близости от границы с Мавританией.

В Мали боевики убили троих военнослужащих. Об этом сообщили местные журналисты из издания Le Journal du Mali со ссылкой на заявление вооруженных сил республики. По данным чиновников, трагедия произошла на северо-западе страны, около границы с Мавританией.

Армейский патруль попал во второй половине дня 9 сентября в устроенную террористами засаду в секторе Диабаль района Сегу сообщение Минобороны Мали

На данный момент известно, что кроме погибших есть также пятеро пропавших без вести. Боевики уничтожили две армейские машины. Атака на военных произошла недалеко от того места, где 4 сентября в засаду попало еще одно подразделение. Тогда террористы убили 10 человек, включая одного офицера.

С момента захвата власти в Мали, которое состоялось 18 августа, потери среди местных военнослужащих составили около двух десятков человек.

Мятежные военные заявили о закрытии всех границ Мали.