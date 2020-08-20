Новое руководство страны заявило, что вандализм должен прекратиться.

В Мали захватившие власть военные призвали госслужащих вернуться на работу. Об этом сообщили нигерийские журналисты из Vanguard со ссылкой на телевизионное выступление члена самопровозглашенного Национального комитета спасения народа Исмаэль Ваге. Полковник заявил, что граждане страны должны пректарить акты вандализма.

Мы приглашаем всех работников государственных учреждений прийти на службу и начать работать...Разрушение общественных зданий должно прекратиться Исмаэль Ваге, полковник

Напомним, что в день мятежа 18 августа в столице Бамако протестующие разграбили государственные учреждения. Несколько объектов, включая суды, были сожжены. По словам полковника, данные о погибших и пострадавших в ходе переворота "не отвечают действительности".

В Кремле прокомментировали военный мятеж в Мали.

Видео: Youtube / hazem masry, Telegram / Военный обозреватель