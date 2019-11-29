Политик также распустил местный парламент.

Президент Мали ушел в отставку после ареста мятежниками. Об этом сообщили журналисты из Reuters. Они рассказали, что политик Ибрагим Бубакар Кейта объявил о том, что покидает должность главы государства в эфире местного телеканала. Спустя несколько часов после своего задержания военными он также распустил парламент.

Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента. Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть Ибрагим Бубакар Кейта, бывший президент Мали

Напомним, что днем 18 августа в Мали произошла попытка государственного переворота. Мятежники вместе со своими сторонниками захватили в заложники несколько министров. В ходе столкновений погибло не менее пяти человек. Оппозиция обвинила правительство в коррупции и невозможности обеспечить безопасность граждан.

В Мали воинские части подняли мятеж.

Видео: YouTube / Oak TV