Правительство Мали подтвердило гибель министра обороны

Вместе с чиновником погибли его жена и два внука.

Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара был убит. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на выступление официального представителя правительства африканской республики Иссу Усмана Кулибали. Иностранный чиновник пояснил, что его коллега погиб 25 апреля в связи с нападением местных боевиков. Террористы атаковали дом, в котором находился член кабинета министров из профильного ведомства.

Напомнии, что ранее, 26 апреля о гибели министра в Мали сообщил местный журнал Jeune Afrique. В СМИ написали о том, что боевиками подорван начиненный взрывчаткой грузовик у резиденции главы министерства обороны, расположенный на армейской базе Кати в пригороде столицы Бамако. Одновременно с Садио Кмаара были убиты жена министра и два его внука.

Фото: Piter.tv