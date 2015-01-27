Прах режиссёра Олега Шухера захоронят на Ваганьковском кладбище 21 мая

Церемония захоронения праха художественного руководителя одного из центров ВГИКа Олега Шухера состоится 21 мая. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении мастера.

Урну поместят в колумбарий на Ваганьковском кладбище в 13:00. Место захоронения находится недалеко от входа, рядом с памятником актёру Леониду Филатову.

Олег Шухер скончался 28 марта в возрасте 71 года из-за остановки сердца. За день до смерти его госпитализировали в больницу прямо с рабочего места в институте кинематографии. Прощание с режиссёром и кремация прошли в начале апреля.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург всегда будет помнить музыканта с мировым именем Сергея Стадлера.

