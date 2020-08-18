Местная оппозиция призывает добиться отставки президента страны.

В Мали воинские части подняли мятеж. Об этом сообщили журналисты из Reuters по ссылкой на собственные источники. Эксперты объяснили, что бунт начался в армейских формированиях в пригороде столицы страны - Бамако. Также у СМИ появились данные об обстреле военной базы Кати в пригороде.

Начался мятеж, военные взялись за оружие сообщение местного военного

Посольство Норвегии в Мали подтвердило, что вооруженные силы в Мали подняли мятеж. Дипломаты добавили, что войска идут в сторону Бамако. Диппредставительство рекомендовало гражданам соблюдать осторожность и по возможности оставаться дома.

Напомним, что ранее антиправительственная оппозиция Мали призвала население организовывать массовые протестные акции. Движение требует немедленной отставки президента Ибрагима Бубакара Кейта.

В Мали 11 человек погибли при протестах.