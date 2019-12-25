Пострадавшие граждане РФ будут эвакуированы в Бамако.

В посольстве рассказали о жесткой посадке самолета с россиянами в Мали. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказали российские дипломаты в республике. Они объяснили, что экипаж самолета будет эвакуирован в Бамако днем 4 августа.

Напомним, что борт ООН совершил жесткую посадку в малийском городе Гао. В результате инцидента пострадали 11 человек. Самолет направлялся из столицы Бамако. В нем находились четыре сотрудника миссии ООН и семеро членов экипажа. Все они травмировались. Местные следователи выясняют причины произошедшего.

Медицинская помощь пострадавшим была оказана непосредственно в аэропорту. Сегодня экипаж будет эвакуирован в Бамако дипломатическая миссия РФ в Мали

Известно, что в самолете находились граждане России. Один из них получил перелом ноги. Сейчас мужчину доставили в госпиталь.

В Мали 11 человек погибли при протестах.

Фото:Twitter/ @acieslumen.