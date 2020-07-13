Еще 124 человека пострадали из-за столкновений в столице страны.

В Мали 11 человек погибли при протестах. Об этом сообщили местные журналисты издания Nord Sud Journal. Они ссылаются на собственный источник в больнице. По данным медиков, еще 124 пациента получили ранения в результате столкновений. Протестующие вышли на улицы, чтобы показать свое недовольство действующей властью в стране. Самые масштабные демонстрации произошли в столице Мали Бамако.

Больница имени Габриэля Туре констатировала смерть семерых, в Пятом районе скончались трое и в шестом - один малийские СМИ

Напомним, что 11 июля президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о роспуске конституционного суда. Таким образом политик попытался успокоить волнение среди гражданского населения. Данный суд стал центром недовольства граждан страны. Ранее данная инстанция отменила предварительные результаты парламентских выборов. Это вызвало недовольство в нескольких крупных городах.

В Афинах арестовали девять человек за участие в акции протеста.

Видео: Youtube/ osheeb TV