В Канаде загорелся самолет после жесткой посадки

Некоторые из находившихся на борту людей получили незначительные травмы.

В Канаде загорелся самолет авиакомпании Pal Airlines после жесткой посадки. Об этом сообщил телеканал CBC News.

Инцидент произошел в аэропорту Галифакса. Самолет выполнял рейс из города Сент-Джонса. Часть воздушного судна загорелась на взлетно-посадочной полосе в результате жесткой посадки. Отмечается, что самолет столкнулся с техническими проблемами.

На борту находились 73 пассажира. Некоторые из находившихся на борту людей получили незначительные травмы. Точные причины инцидента пока не называются. Прилеты и вылеты в аэропорту Галифакса были временно приостановлены.

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Видео: Соцсети