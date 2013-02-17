Во Внуково пассажиры почти 12 часов ждут рейс во Владикавказ

Почти 200 пассажиров застряли в столичном аэропорту.

В аэропорту Внуково пассажиры почти 12 часов ждут рейс во Владикавказ. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, рейс авиакомпании Utair перенесли более десяти раз. Самолет должен был вылететь в ночь на 29 декабря из Москвы. Сначала рейс переносили из-за непогоды в аэропорту Владикавказа. Почти 200 пассажиров застряли во Внуково. Их разместили в отеле только после семи часов ожидания.

Ранее мы сообщали, что число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 85 человек.

Видео: Telegram / SHOT