Прибывшие на место пожарные спасли двух человек.

Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 85 человек. Об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на пожарные службы.

Инцидент произошел утром 29 декабря в Муане. Самолет авиакомпании Jeju Air выполнял рейс из Бангкока. При посадке в аэропорту судно пролетело мимо взлетно-посадочной полосы и врезалось в ограждение, после чего началось возгорание. Отмечается, что на борту на борту находился 181 человек.

По предварительным данным, причинами крушения называют погодные условия и столкновение с птицей. Прибывшие на место пожарные спасли двух человек. Ими оказались два члена экипажа самолета. Ведутся спасательные работы, начиная с хвостовой части воздушного судна.

Ранее мы сообщали, что в авиакатастрофе под Актау погибли 38 человек.

Видео: YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN