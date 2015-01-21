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В авиакатастрофе под Актау погибли 38 человек
Сегодня, 21:20
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В авиакатастрофе под Актау погибли 38 человек

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Среди них – 7 россиян.

Согласно данным агентства "Казинформ", при крушении самолета в аэропорту города Актау погибли 38 человек из 67, находящихся на борту.

Среди пассажиров рейса – 37 азербайджанцев (погибло 23), 3 жителя Кыргызстана (все выжили). Граждан России было 16, 7 из которых погибли. Шестеро пассажиров из Республики Казахстан умерли. Экипаж самолета составлял 5 человек, из которых в живых остались только трое.

Напомним, что рухнувший самолет компании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный и был вынужден совершить посадку в запасном аэропорту города Актау из-за столкновения с птицами в воздушном пространстве.

Фото: Telegram / 112 KZ

Теги: авиакатастрофа, азербайджан, актау
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Мировые новости,

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