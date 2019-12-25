Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из Международного уголовного суда

Альянс государств Сахеля сообщили о принятом совместном решении.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили в совместном коммюнике о своем выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС). Соответствующей информацией поделились иностранные журналисты из издания Agence France-Presse. В СМИ указали, что текст документа зачитал в эфире буркинийского телевизионного вещателя RTB официальный представитель правительства и министр коммуникаций Буркина-Фасо Пингвенде Жильбер Уэдраого.

Образуя Конфедерацию государств Сахеля.. доводят до сведения общественности конфедерации и международного сообщества свое суверенное решение о выходе из Римского статута МУС С немедленным вступлением в силу. Пингвенде Жильбер Уэдраого, пресс-секретарь кабмина Буркина-Фасо

Напомним, что всех трех африканских государств в течение последних лет произошли государственные перевороты. На территории Мали такая ситуация сложилась в 2021 году, в Буркина-Фасо — в 2022-м, в Нигере — в 2023-м году. А в январе 2025 года Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении друг с другом военного пакта. Он получил название Альянс государств Сахеля и призвал бороться с местными террористами.

