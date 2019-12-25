МИД Норвегии: Осло исполнит ордер МУС на арест Нетаньяху в случае его визита

Андреас Моцфельдт Кравик оценил действия Израиля на территории Палестины.

Норвегия осуждает действия еврейского государства в секторе Газа, поэтому европейская страна готова исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его прибытия в королевство. Соответствующее заявление в интервью арабскому телеканалу тAl Jazeera сделал заместитель руководителя норвежского внешнеполитического ведомства Андреас Моцфельдт Кравик.

Действия Израиля совершенно неприемлемы. Мы видели школы, больницы, журналистов, которые подвергаются ударам... правительство выполнит этот ордер, если он вступит на норвежскую землю. Андреас Моцфельдт Кравик, замглавы МИД Норвегии

Иностранный дипломат пояснил, что королевство вместе с рядом других стран ввело санкционное давление против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра по национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

С ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Причиной такого постановления стали предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные ЦАХАЛ в палестинском анклаве.

