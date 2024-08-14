Глава Минобороны обсудил текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Встреча прошла в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" в Москве. В переговорах участвовали министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг, министр обороны Мьянмы Тин Аунг Сан, министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат, министр обороны и по делам ветеранов Республики Мали Садио Камара, а также министр национальной обороны и восстановления армии ЦАР Клод-Рамо Биро.

В ходе переговоров Белоусов обсудил текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Также состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-27.

Видео: Минобороны России