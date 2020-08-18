в Мали поднявшие мятеж военные арестовали ряд министров

Дорога к военной базе в Кати перекрыта.

В Мали поднявшие мятеж военные в районе Кати арестовали ряд министров и захватили базу. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники. По данным очевидцев, высокопоставленных чиновников увезли в неизвестном направлении.

Напомним, что ранее сведения о мятеже в Мали подтвердили в посольствах Норвегии, Франции и Испании. Местная радиостанция RFI рассказала, что жители столицы слышали выстрелы утром 18 августа около военного лагеря. Сейчас доступ на базу перекрыт, как и дорога к военному объекту. В дипломатическом ведомстве России отметили, что среди пострадавших в бунте нет граждан РФ.

В СМИ рассказали, что генеральный штаб вооруженных сил Мали находится под контролем предполагаемых мятежников. Такую информацию опубликовал портал Bamada. Журналисты объяснили, что мятеж контролируется представителями национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара. Он также является бывшим директором военной школы в Кати.

В Мали воинские части подняли мятеж.

Видео: Youtube/hazem masry, Telegram/Военный обозреватель