В стране вводится комендантский час.

Мятежные военные заявили о закрытии всех границ Мали. Также оппозиция ввела на территории страны комендантский час. Об этом в эфире местного телеканала ORTM 1 сообщил представитель движения Исмаэль Ваг.

Все воздушные и наземные границы будут закрыты до дальнейшего уведомления, комендантский час будет введен с 21:00 до 05:00 сообщение Исмаэля Вага

Напомним, что мятежники призывают к политическим изменениям в государстве, а также проведению всеобщих выборов. Военные заявили, что пригласят гражданское общество и общественно-политические движения присоединиться к ним.

Мы не стремимся к власти, мы заинтересованы в стабильности страны, которая позволит нам организовать в согласованные разумные сроки всеобщие выборы сообщение Исмаэля Вага

Президент Мали ушел в отставку после ареста мятежниками.